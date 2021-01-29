Vakıfbank KHK'lı depremzedenin parasını ödemedi

Vakıfbank’ın, İzmir depreminde evi ağır hasar gören KHK’lı Ayşe Dabak’a İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan deprem yardımını bloke ettiği ortaya çıktı. Uygulamanın gerekçesi ise Ayşe Dabak isminin ‘yasaklı listesi’nde bulunması.





HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyu Twitter hesabından gündeme getirdi. “Bu kaçıncı skandal” diye soran HDP’li Gergerlioğlu, “Ayşe Dabak KHK’lı bir zabıt katibi. İzmir depreminde evi ağır hasar aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 10.000 TL yardım için Vakıfbank’tan çekmesi için yatırdı. Vakıfbank ‘sakıncalı TC’niz var’ diye parayı ödemedi” paylaşımında bulundu. Mesajında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı da etiketleyen HDP’li vekil, “Bu ne rezalet” diye sordu.





KHK’lılar, SGK’nın koyduğu şerh nedeniyle ‘sakıncalı’ görülüyor. KHK’lılar iş kurarken, iş ararken ya da herhangi bir resmi işlem gerçekleştirirken bu kayıtlar nedeniyle ayrımcılığa maruz kalıyor.

