Samanyolu Haber /Ekonomi / Vakıfbank o hesapları anında bloke etti /01 Nisan 2020 00:55

Vakıfbank o hesapları anında bloke etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarının Koronavirüs salgınında kullanılmak maksadıyla başlattığı nakdi yardım kampanyasını durdurdu. Soylunun genelgesinden vazife çıkaran kamu bankası Vakıfbank yardım için açılan hesapları bloke etti.

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Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında işsiz kalanlar ya da yardıma muhtaç kişiler düzenlediği kampanyalar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 ilin valilerine gönderdiği genelgeye takıldı. 

Soylu'nun valiliklere gönderdiği yazıda, belediyelerin valiliklerden izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceği, düzenleyenler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi. 

O HESAPLAR BLOKE EDİLDİ

Genelgenin hemen akabinde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin başlattıkları yardım kampanyalarına Vakıfbank üzerinden bağış yapılamadığı görüldü. 

Yönetim kurulu başkanlığını eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili Abdülkadir Aksu'nun ifa ettiği Vakıfbank'ın bahse konu hesapları bloke ettiği kaydedildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ BAĞIŞ ÇALIŞMALARI BAŞLATMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yardım kampanyasıyla tespit edilecek 250 ila 300 bin aileye gıda kolilerini dağıtacaklarını açıklamıştı. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 500 bin aileye düzenli gıda yardımı yapılacağına yönelik planlı bir çalışma başlattıklarını söylemişti.

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