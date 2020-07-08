Samanyolu Haber /Gündem / Vakıfbank'a yönetici yapılan Hamza Yerlikaya için 8 itiraz /08 Temmuz 2020 09:44

Vakıfbank'a yönetici yapılan Hamza Yerlikaya için 8 itiraz

Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanan milli güreşçi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya için 8 ayrı yere suç duyurusu, itiraz ve iptal başvurusu dilekçesi verildi. Yerlikaya'nın sahte diploma kullanıp resmi evrakta sahtecilik yaptığı iddia ediliyor. Yerlikaya'nın aldığı maaşları iade etmesi isteniyor.

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Yerlikaya hakkında sahte diploma kullanıp resmi evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) şimdi de milletvekilliği unvanının kaldırılması için Yüksek Seçim Kurulu'na, milletvekilliğinden aldığı maaşların iade edilmesi için TBMM'ye, sahte diploma sunulduğu gerekçesiyle de haklarında yapılan işlemlerin iptali için lise, 3 ayrı üniversite ile Vakıfbank'a resmi başvuruda bulundu.

3-8 YIL HAPSİ İSTENDİ

HKP Yerlikaya hakkında ilk olarak 2 Temmuz 2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Yerlikaya'nın sahte lise diploması nedeniyle ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan hüküm giydiği, kararın ertelendiği bilgisi verildi. Ancak Yerlikaya'nın sahte lise diplomasını 3 ayrı üniversiteye, YSK'ya, TBMM'ye ve Vakıfbank'a sunarak suç işlediği, bu suçlardan 3 ila 8 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiği belirtildi.


HKP, Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte çıktığı gerekçesiyle diplomayı aldığı İmrahor Endüstri Meslek Lisesi ile bu diplomayla kayıt yaptırdığı üniversitelere başvurarak diplomaların iptalini istedi.


ALDIĞI MAAŞLARI İADE ETMELİ
TBMM Başkanlığı'na bir dilekçe veren HKP, Yerlikaya'nın TBMM'ye yanıltıcı bilgi vermesi nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi, 23. Dönem Milletvekilliği sıfatıyla yapmış olduğu işlemlerin, atmış olduğu imzaların iptali, hükümsüz kılınması, aldığı ve almakta olduğu maaşların, araç, lojman vb. sosyal olanakların bedellerinin iadesini talep etti.
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