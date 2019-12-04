Samanyolu Haber /Ekonomi / Vakıfbank'ın %58.5 hissesi Maliye Bakanlığı'na devredildi /04 Aralık 2019 09:56

Vakıfbank'ın %58.5 hissesi Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58.5 oranındaki hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi.

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Devir işlemleriyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Vakıfbank'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen yüzde 58.5 oranındaki A ve B grubu hisseleri, bir hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek.

Devir işlemi, hisse başına 9,49 lira olarak belirlenen değer üstünden yapılacak.

Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek olan hisseleri, 2 buçuk milyar lira olan banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor.
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