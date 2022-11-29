Vakıfı üniversitesinin aracında 74 kilo uyuşturucu bulundu

Urfa'da bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı araçta piyasa değeri 3 milyon TL olan toplam 74 kilo uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.







DHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Urfa-Antep kara yolunda bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı aracı durdurdu. Eğitimli köpek ile yapılan aramada 7 valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi.





Polis, sürücü ile araca öncülük yapan başka bir aracın sürücüsünü gözaltına aldı. 2 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.