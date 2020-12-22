'Vakit geldi' çıkışı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen 2021 yılı bütçesini "Kendilerine ballı börek, vatandaşa kuru ekmek" diye niteledi.





Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Akşener, "Bir danışman 5 yerden maaş alabilir mi? Günahtır be! Vakit geldi, iktidar yakın. Adalet için, demokrasi için göreve geliyoruz. Saray duymasa da memleketin dağı taşı duyuyor. Millet bizi çağırıyor, biz geleceğiz Türkiye'nin potansiyelini gerçekleştireceğiz." dedi.







AKŞENER: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİN İFLASININ BÜTÇESİ





"Bu bütçe çalışan yoksulları görmeyen vicdansız bir bütçedir. Atanamayan öğretmenlerin, sağlıkçıların, işsiz mezunların umutlarını yıkan bir bütçedir." diyen Akşener, "Devlette saltanatın, şatafatın devam ettiği israf bütçesidir. Saray fedailerinin 5 maaş aldığı bir yandaş bütçesidir. Ez cümle, bu bütçe partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iflasının bütçesidir." ifadelerini kullandı.





"5 MÜTEAHHİTİN İŞİ TERS GİDİNCE BORÇLARINI ÖDÜYORLAR"





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, "Millet tasarruf ediyorsa, sen de tasarruf edeceksin. Millet kemer sıkıyorsa, sen de kemer sıkacaksın. Bu kadar basit!" diye konuştu.





Akşener, "Saray mensupları lüks araç kiralamaktan vazgeçmiyor, yazlık inşaatlarını, ballı yandaş ihalelerini ödemeyi ertelemiyor. Bakanlar 7 ayrı özel uçakla Kıbrıs'a gitmeye utanmıyorlar. İş milletimize gelince 'acı reçete' diyorlar. Yandaşları zarar edince devlet bankalardan kredi veriyorlar, 5 müteahhitin işi ters gidince borçlarını ödüyorlar, icap edince ihale arsızı adamların vergi borcunu bile siliyorlar. İş milletimize gelince 'kapat dükkânını ne halin varsa gör' diyorlar. 'Al keyif çayı iç' diyorlar" dedi.





"DARBE MERAKLISI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU"





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da yüklenen Akşener, "Darbe meraklısı, vesayetçi Dışişleri Bakanı inanmak istemese de; milletimiz, sandıkta yetkiyi bize verdiği vakit, yönetme sorumluluğunu aslanlar gibi alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.