Vali 11 kadına tacizden suçlu bulundu

Eyalet başsavcılığının iddiasına göre New York Valisi Andrew Coumo birden fazla kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yapılan soruşturmada suçlu bulundu. New York Başsavcısı Letitia James, New York Valisi Cuomo’nun mevcut ve eski devlet çalışanlarını ve ayrıca eyalet hükümeti dışındaki bir dizi kadını taciz ettiğinin belirlendiğini açıkladı.



James, yaptığı açıklamada, soruşturmasının Cuomo’nun “istenmeyen ve rıza dışı dokunma” yaptığını tespit ettiğini ve “müstehcen” bir cinsel nitelikte yorumlar yaptığını söyledi. James, davranışın “kadınlar için düşmanca bir çalışma ortamı” yarattığını söyledi.



KORKU VE YILDIRMA KÜLTÜRÜ



Başsavcının raporuna göre, Cuomo’nun davranışı kendi personeliyle sınırlı değildi, bir eyalet polisi de dahil olmak üzere diğer devlet çalışanlarına ve sivil vatandaşlara kadar uzandı.



Raporda, Vali Cuomo’nun sık sık flört etmesini ve cinsiyete dayalı yorumlarını normalleştirirken aynı zamanda korku ve yıldırma ile dolu olan kültürünün, cinsel tacizin gerçekleşmesine ve sürmesine izin veren koşullara katkıda bulunduğu sonucuna varıldığı belirtildi.



74 BİN DELİL İNCELENDİ



Vali Cumo hakkındaki iki bağımsız müfettiş tarafından hazırlanan raporda, 11 kadının taciz iddiaları detaylandırılıyor. Başsavcı Clark, müfettişlerin 11 kadının tümünü güvenilir bulduğunu sözlerine ekledi. Clark’a göre, iddiacilardan Charlotte Bennett, insanlara valiyle olan etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak anlattı ve insanlarla mesajlaştı. Clark, polis tarafından iddia edilen dokunaklı olaylardan birine başka bir eyalet polisinin tanık olduğunu ve bunu müfettişlere doğruladığını söyledi. James, “Bu 11 kadına inanıyorum” dedi.



Başsavcı James, müfettişlerin 179 kişiyle konuştuğunu ve 74 bin delili incelediğini söyledi. “Bu kanıt son derece rahatsız edici ancak net bir tablo çizdi” ifadelerini kullandı.



Müfettişler, Cuomo’nun davranışını “yasa dışı” olarak nitelendirdi. Ancak rapordaki bir dipnotta, “davranışın cezai kovuşturmaya konu olup olmadığı veya olması gerektiği” konusunda bir sonuca varılmadığı belirtildi.