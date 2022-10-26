Vali, Edip Akbayram konserini iptal etti

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Edip Akbayram'ın 29 Ekim'deki 'Cumhuriyet Konseri'ni Bartın'daki maden faciası nedeniyle iptal etti. Akbayram yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in hepimizin olduğunu, o yüzden de siyasi kararlar ile gölgelenmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz



Karadeniz Ereğli Belediyesi, Amasra'daki maden faciası nedeniyle 29 Ekim Cumartesi günü Edip Akbayram konserinin iptal edildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında 29 Ekim 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan Edip Akbayram ile Cumhuriyet Konseri; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın aldığı karar üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın E-71303818-000-12734 sayılı yazısıyla 14.10.2022 tarihinde Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra maden ocağında grizu patlaması sonrası 41 madencimizin şehit olmasıyla sonuçlanan müessif olay nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.



Açıklamada, "Kdz. Ereğli Belediyesi olarak, şehit madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, madenci ailelerimize ve ülkemize başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Edip Akbayram'dan açıklama



Konser iptaline ilişkin açıklama yapan Edip Akbayram, "72 yıla sığdırdığım yaşamım ve 50 yıllık sanat hayatım boyunca; her zaman hak, hukuk ve adalete inanarak emeğin ve emekçinin yanında oldum ve ömrüm yettiği sürece de onların sesi olmaya devam edeceğim" dedi.



Akbayram, açıklamasında şunları söyledi:



"14 Ekim'de meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden 41 maden emekçisinin acısı yüreğimde bir nebze olsun azalmış değil. Kaymakamlık tarafından iptal edilen Cumhuriyet Konseri ile ilgili olarak bu elim olayın, sadece Bartın ve çevre illerin yası olmadığını Edirne'den Kars'a tüm yurttaşlarımızın, tüm resmi kurum ve kuruluşların yası olduğunu ve aynı üzüntüyü paylaştıklarını ayrıca Cumhuriyet'in hepimizin olduğunu o yüzden de siyasi kararlar ile gölgelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi benim için 'Emek en yüce değerdir'.



Gönül isterdi ki emekçi kardeşlerimiz ile birlikte yan yana, kol kola, meydanda Cumhuriyet coşkusunu yaşayarak yine onların sesi olabileyim. Ancak meydanlarda olmasam da yüreğim tüm emekçi, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü kardeşlerimizin yanında."