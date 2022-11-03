Samanyolu Haber /Politika / Vali, kendisi hakkındaki suç duyurusunu yine kendisi inceleyip karar verdi /03 Kasım 2022 11:22

Vali, kendisi hakkındaki suç duyurusunu yine kendisi inceleyip karar verdi

MUÇEP, Muğla Valisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Vali Tavlı, kendisi hakkındaki suç duyurusunu inceleyerek soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi, Akyaka’ya yapılması planlanan çevre yolu projesine ilişkin 5 Nisan'da Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Orman Bölge Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANKA'nın aktardığı bilgilere göre, MUÇEP üyelerinin suç duyurusu ile ilgili cevaplar gelmeye başladı. MUÇEP Gökova Meclisi Eş Sözcüsü Serdar Denktaş, gelen cevaplarda sadece Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan iki kişi hakkında inceleme yapıldığını, Vali Orhan Tavlı ile ilgili herhangi bir inceleme yapılmadığının belirtildiğini söyledi.

KANUN UYGULANMADI

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da "hakkında suç duyurusunda bulunulan memurlarla ilgili incelemenin ancak üstleri tarafından yapılabileceğinin" açıkça belirtildiğini söyleyen Denktaş, Vali Orhan Tavlı’nın kendisi hakkındaki suç duyurusunu da kendi kendine incelediğini ve bunun da usule aykırı olduğunu söyledi.

Denktaş, “Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkındaki suç duyurusunu yine kendisi incelemiştir. Usule açıkça aykırı olan bu uygulamaya karşı İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazlarımızı göndermeye başladık" dedi.

MUÇEP, Akyaka’da planlanan bir çevre yolunun yapılacağı alanın Kesin Korunacak Hassas Alan statüsünde olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

“USULE AYKIRI İNCELEME YAPTI”

Konuya ilişkin konuşan Denktaş, şunları söyledi:

"Nihayet suç duyurumuz ile ilgili olarak tebligatlar yapılmaya başlandı. Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından imzalanarak gönderilen tebligatlarda yalnızca Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan iki kişi hakkında inceleme yapıldığı ve soruşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtiliyor. Karar metninden anlaşıldığı üzere, Muğla Valisi ile ilgili herhangi bir inceleme yapılmamış. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da hakkında suç duyurusunda bulunulan memurlarla ilgili incelemenin ancak üstleri tarafından yapılabileceği açıkça belirtilmesine karşın Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkındaki suç duyurusunu yine kendisi incelemiştir. Usule açıkça aykırı olan bu uygulamaya karşı itiraz hakkımızı kullanarak İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazlarımızı göndermeye başladık.”
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