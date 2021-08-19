Samanyolu Haber /Gündem / Vali’nin paylaşımına cevap: Admin hesapları karıştırdı /19 Ağustos 2021 11:07

Vali’nin paylaşımına cevap: Admin hesapları karıştırdı

Gaziantep'te yayın yapan yerel bir gazete önceki gün, 'Ak Parti Milletvekilleri Ankara’da etkisiz mi?' manşetiyle yayınlandığı haberde, AKP Gaziantep milletvekillerinin kentin sorunlarının çözümü konusunda etkisiz kaldığını ileri sürüldü. Habere Vali Davut Gül sosyal medya hesabından cevap vererek milletvekillerini savundu.

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Yerel gazetenin haberinde, Gaziantep'te devam eden devlet yatırımlarının takibi ve yapılması gerekenler için AKP Gaziantep Milletvekilleri yerine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in mesai harcadığı ileri sürülerek, milletvekillerinin kent sorunlarından uzak kaldığı iddialarının son dönemde arttığı savunuldu.

Haberin devamında ise şu görüşler belirtildi: “Gaziantep için projelerin hızlandırılması için Vali Davut Gül ve Başkan Şahin'in son aylarda daha etkin olduğu ortaya çıktı. Ak Parti milletvekillerinin kente  yapılan veya yapılacak olan çalışma ve projelerde etkisiz olmaları parti kulislerinde uzun süre konuşuluyor. Ak Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci'nin yaşanan süreç karşısında çaresiz kaldığı ve milletvekilleri üzerinde etkisiz kaldığı ise bir başka iddia.

Gaziantep'te son dönemde en çok tartışılan Şehir Hastanesi'nin tamamlanamamasında kentin milletvekillerinin etkisizliği konuşuluyor. Hastane projesinin tamamlanamaması nedeniyle Ak Partili kadrolar, kentte yoğun eleştiriye maruz kalıyorlar.”

VALİ GÜL MİLLETVEKİLLERİNİ SAVUNDU

Haber  ilgili olarak AKP Gaziantep milletvekillerinden herhangi bir açıklama gelmedi ama Gaziantep Valisi Davut Gül, kişisel sosyal medya hesabından “Bugün bir gazetemizde milletvekillerimize yönelik haksız bir eleştiri var. İlettiğimiz bütün meseleleri Gaziantep milletvekillerimizin tamamı sahipleniyor, takip ediyor.  İlimize kazandırılan her eserde, Adalet Bakanımızın ve milletvekillerimizin büyük katkısı var” mesajını yayınladı. Haberdeki hedeflerden birisi olan ve milletvekilleri üzerinde etkisizliği ileri sürülen AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyyüp  Özkeçeci ise, sosyal medya hesabından  “Bugün yerel bir gazetede yapılan mesnetsiz haberi kınayarak tekzip ediyorum. Konu; Gaziantep'e hizmet olunca akan sular durur” mesajını yayınladı.

CHP İL BAŞKANI: ADMİN HESAPLARI KARIŞTIRDI

Vali Davut Gül'ün milletvekillerine sahip çıkan bu mesajına CHP Gaziantep İl Başkanı  Mehmet Neşet Uçar da yine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Uçar mesajında, “Admin yine hesapları karıştırdı, AKP İl Başkanı hesabından atacağı twiti Vali Bey'in hesabından attı” dedi.

Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan ise Vali Gül'ün mesajının altına, AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in hafif raylı sistem deneme sürüşü sırasında tramvayı seyreden yurttaşlar için yaptığı “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” benzetmesine atıf yaparak, “Sizin valiliğiniz döneminde  AKP milletvekili tarafından vatandaşlarımıza yönelik ‘Şeyin Trene baktığı gibi bakıyorlar' denilmiş, bu konuda bir açıklamanız olmamıştı galiba. Yoksa bizler mi yanlış hatırlıyoruz? Bırakın da haklı olup olmadığına vatandaşlarımız karar versin” yorumunu yaptı.
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