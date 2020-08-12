Vali yardımcısının cinnetinin sebebi belli oldu

Afrin'den sorumlu Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan annesinin evinde, babasının gözlerinin önünde, annesi ve erkek kardeşini silahla vurarak öldürdü.







İddiaya göre, baba Şeref Polat’ın üzerine olduğu öne sürülen bankadaki para, 2 tarla ve arsa ile sahibi oldukları evin satışıyla yaklaşık 20 milyonu bulacak para ile malın aile içinde paylaşımına karar verildi.





Mal paylaşımında anlaşamayan Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile zaman zaman tartışma yaşadı. Şeref Polat’ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat’a vermek istemesi üzerine İkbal ve avukat oğlu Altuğ Polat, babaları hakkında ‘akli dengesinin yerinde olmadığına’ dair rapor aldı.





Bugün görülecek dava öncesi dün akşam annesinin evine giden Tolga Polat, başlayan tartışmada tabancasını çıkarıp, önce annesine ardından merdivenlerden kaçmaya çalışan kardeşine ateş açtı. Babanın da olay sırasında evde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Teslim oldu





Olayın ardından Vali Yardımcısı Tolga Polat, polis ekiplerine teslim oldu. İkbal Polat ve oğlu Altuğ Polat’ın cansız bedenleri ise cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bu sırada anne ile oğlunun yakınları, gözyaşı döktü. Vali Yardımcısı Polat’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





Ev mühürlendi





Cinayetin işlendiği apartmanın 6. katındaki dairenin kapısı mühürlendi. Öte yandan Tolga Polat'ın kardeşi Altuğ Polat'ı kaçmaya çalışırken tabancayla vurduğu merdiven dairesinde de kan izlerinin olduğu görüldü.





Baba Şeref Polat, apartmandan çıktığı sırada sorulara cevap veremedi. Polat’ın yanındaki yakını Alper Okan, “Ayrıntılarını bilmiyorum. Kendisi yoğun çalışan biriydi. Hepimiz zaman zaman bunalıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin” diye konuştu.