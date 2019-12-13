Validen Davutoğlu talimatı iddiası

AKP’den istifa eden eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı, kurucusu olduğu KONSİAD’ın İstanbul Yenikapı’da düzenlediği etkinliğe davet edilmediğini açıkladı. Başcı, “Konyalılar günü” etkinliğine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatıyla katılmasının engellendiğini söyledi.





AKP’den istifa ettikten sonra yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yarın partisinin ismini ve logosunu açıklayacak. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doğrudan hedef aldığı Davutoğlu ve arkadaşlarına yönelik iktidar gücüyle yapılan baskı devam ediyor. Şehir Üniversitesi üzerinden başlayan tartışma bu sefer memleket derneklerine sıçradı.





Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) kurucu Başkanı ve eski AKP Milletvekili Abdullah Başcı, kendisine ait twitter hesabından Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki arkadaşlarına sokakta AKP’nin iktidar gücüyle valilikler üzerinden baskı oluşturduğunu ifade etti.





Kurucusu olduğu KONSİAD’ın her yıl İstanbul Yenikapı’da düzenlediği etkinliğe “yukarından gelen bir talimat” doğrultusunda davet edilmediğini belirtti.





KURUCUSU OLDUĞU DERNEĞİN ETKİNLİĞİNE DAVET EDİLMEDİ





“KONSİAD’ı kuran 3 kişiden biriyim” diyen Abdullah Başcı, “3 dönem yönetim kurulu başkanlığını yaptım. O süreçte 100 ün üzerinde dernek ve vakıflarla gönül birliği yaparak beraber başarılı çalışmalara imzalar attık Konya günlerini ilk sefer 2013 yılında başlattık.” dedi.





VALİDEN, ESKİ BAŞBAKAN İÇİN “O’NU VE YANINDAKİLERİ DAVET ETMİYORSUNUZ”





Açıklamasının devamında Baçcı,“Bugün yeni kapıda başlayan Konya günlerine maalesef İstanbul valisinin KONSİAD yetkilisine ‘yukarıdan talimat var kati surette Davutoğlu’nu ve yanındakileri davet etmiyorsunuz’ talimatı verildiği aynı şekilde Ak Parti Konya il başkanlığından böyle telkinde bulunduğu haberini aldık” şeklinde belirtti.





“Gelinen süreçte Konyalılara karşı yapılan bu çirkin baskılar saygısız hareketler sonucunda Konya günlerine davet edilmedik” diyen Başcı, “Şimdiye kadar Konyalıyım demekten çekinen işgüzarların durumdan vazife çıkararak ortalıkta dolaşmaları doğrusu beni fazlasıyla üzdüğünü belirtmek isterim. Bu tür baskılar yıldırmalar derneklere kadar müdahale başladıysa söylenecek hiç bir şey yok. O vali ve il başkanı Konyalılara bunun hesabını vermeli.” dedi.



