Validen vatandaşa: AKP'den istifa etmeyin sonu iyi olmaz!

Eski başbakan ve AKP eski Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Manisa'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Manisa Dostları Platformu'nun davetlisi olarak Manisa'ya giden Davutoğlu'nun katıldığı programa yoğun ilgi gösterildi.





Davutoğlu ile birlikte hareket eden ve AKP’den ihraç edilen eski milletvekilleri Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, İbrahim Turhan; AKP Ankara eski İl Başkanı Nedim Yamalı, İstanbul eski İl Başkanı Selim Temurci ve CHP İstanbul eski Milletvekili İhsan Özkes de toplantıya katıldı.





Davutoğlu'nu Manisa'da 24 saat izlediğini kaydeden Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ gazetesindeki köşe yazısında izlenimlerini aktardı.





Davutoğlu ve beraberindeki heyetin ilk olarak Manisa Şehitler kabristanına gittiğini anlatan Uğuroğlu, şunları yazdı:









"Kabristan çevresinde oturan Manisalılar büyük ilgi gösterdiler ki açıklanan bir program dahi yoktu. Saruhan çay bahçesinden Saruhan Bey'in türbesini ziyaret için merdivenleri çıkmakta olan eski Başbakan Davutoğlu'na, "Bu merdivenleri çıkmak kolay da siyasette başarıya giden merdivenleri çıkmak zordur" diye laf attım…









Davutoğlu anında, "Görünen dağın uzağı olmaz" atasözü ile yanıt verdi…





Türk Dil Kurumu'na göre bu atasözü şu anlamı taşıyor:





'Bir olayın veya işin nasıl sonuç vereceği belli olduktan sonra bu sonucun gerçekleşmesi çok fazla zaman almaz…'





Saruhan parkında çay içtikten sonra Saruhan otelde çeşitli il ve ilçelerden gelen heyetlerle görüşmelere başlayan Davutoğlu öğle yemeğine ancak 17.00'ye doğru inebildi."





VALİDEN İLGİNÇ SÖZLER

Uğuroğlu, yemekte görüştüğü vatandaşlarla sohbetinden bazı notlar da aktardı. Uğuroğlu'nun notlarından en ilginç olanı şöyle:





"Muş'un ilçesinden Manisa'ya arabasıyla 1550 kilometre kat ederek bir günlüğüne gelen Selahattin Yalçın, Muş Valisi ile yaşadığı diyaloğu şöyle anlattı:





'AKP'den istifa etmeyin sonu iyi olmaz' dedi…





'Ben de sonumu hiç iyi görmedim ki ailemle ayrıldım AK Partiden' diye yanıt vererek sordum:





'Sen Vali misin Muş AKP il başkanı mısın?'





Sadece bu Vali değil ki baskı yapan askeri polisi hep aynı..."