Samanyolu Haber /Gündem / Valilik açıkladı! Şehrin 11 bölgesine giriş yasaklandı /27 Temmuz 2023 21:18

Valilik açıkladı! Şehrin 11 bölgesine giriş yasaklandı

Şırnak'ta 11 bölgeye girişler, Valilik kararıyla 15 gün süreyle yasaklandı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Şırnak’ta 11 bölgeye giriş yasağı kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Şırnakta 11 bölgeye 27 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

*İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla,

İŞTE O BÖLGELER

*5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci ve 66ncı maddelerine istinaden; Uludere ilçesi Andaç Köyü Mujili Sırtı, Gilatte Deresi, Dolap Tepe, Meme Tepe, Berereş Tepe, Uç Tepe, Kel Tepe, Beyazsu Tepe, Çalı Tepe, Meşkul Tepe ve Dona Tepe kırsal alanları arasında kalan bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 27 Temmuz 2023 saat 19.00 dahil, 10 Ağustos 2023 saat 00.00 dahil tarihleri arasında giriş ve çıkışlar ile tüm sivil faaliyetler yasaklanmıştır.

*Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır.
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