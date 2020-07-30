Samanyolu Haber /Gündem / Valilik Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bağış paralarına el koydu /30 Temmuz 2020 10:22

Valilik Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bağış paralarına el koydu

Ankara Büyükşehir Belediye’sinin koronavirüs nedeniyle baştattığı bağış kampanyasında toplanan paraya Valilik el koyma kararı verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs nedeniyle başlattığı bağış kampanyası, 31 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca durdurulmuş, toplanan 3,5 milyon TL’lik paranın bulunduğu hesaplara Ankara Valiliği tarafından bloke koydurulmuştu.

Sözcü’den Başka Kaya’nın haberine göre, toplanan paranın kamuya geçirilmesi gerektiğine ilişkin bir rapor hazırlayarak Çankaya Kaymakamlığı'na gönderen Valilik, paranın kamuya geçirilmesine ilişkin işlemlerin tamamlanmasını istedi. Kaymakamlık da ABB'den bağış paralarının kamuya aktarılmasını talep etti.

YARGI SÜRECİNİN DEVAM ETMESİNE RAĞMEN KAYMAKAMLIK KAMULAŞTIRMA KARARI ÇIKARDI

ABB bağış toplanmasının yasal olduğunu kaydederek, konunun yargıya taşındığını hatırlattı, mahkeme kararına göre işlem yapılacağını belirtti ve talebi yerine getirmedi. Bunun üzerine Kaymakamlık toplanan bağışların kamuya geçirilmesine karar verdi ve kararın yerine getirilmesi için ABB'ye yazı yazdı. ABB, Kaymakamlığın kamulaştırma kararını da yargıya taşıdı.

“KAMPANYA BELEDİYE KANUNU’NA GÖRE YAPILDI

Böylece ABB'nin topladığı bağış paralarının nasıl kullanılacağıyla ilgili konu, açılan davalar ve alınan idari kararlarla daha da çıkmaza girdi. ABB yetkilileri bağış toplama işinin Yardım Toplama Kanunu'na göre değil Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre yapıldığını, herhangi bir mahkeme kararı olmadan bağış hesaplarının idari bir kararla bloke edilmesinin Bankacılık Kanunu'na aykırı olduğunu vurguladı.
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