Valilik , berat eden KHK’lı öğretmene servis şoförlüğünü yasakladı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 15 Temmuz’dan sonra meslekten ihraç edilen ve yargılandığı davadan berat eden KHK’lı bir öğretmenin işine Sivas Valiliği’nden gelen yazı üzerine Şehit Adnan Saka Ortaokul Müdürlüğü’nce son verildiğini duyurdu.





