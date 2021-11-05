Valilik , berat eden KHK’lı öğretmene servis şoförlüğünü yasakladı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 15 Temmuz’dan sonra meslekten ihraç edilen ve yargılandığı davadan berat eden KHK’lı bir öğretmenin işine Sivas Valiliği’nden gelen yazı üzerine Şehit Adnan Saka Ortaokul Müdürlüğü’nce son verildiğini duyurdu.
4 yıldır Şehit Adnan Saka Ortaokulu’nda öğrencileri taşıyan KHK’lı öğretmenin işine son verilmesine tepki gösteren Gergerlioğlu, ”KHKlı öğretmene servis şoförlüğü bile yasak!!! 4 yıldır aracıyla yaptığı servis şoförlüğü iptal edildi “Şoför tutayım aracıma” dedi, onu da kabul [email protected] @sivasmem Açlıktan ölene kadar mı bu zulmünüz, beraat de etmiş, hiçbir bahane yokken bu infaz niye? CEVAP?” ifadelerini kullandı.