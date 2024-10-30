Valilik, dosyaya giren belgeyi yalanladı: Jandarma, Narin’i bulmak için üfürükçüye gitmiş

Narin Güran cinayetinde çarpıcı bir belge ortaya çıktı. Jandarma görevlilerinin kayıp olarak arandığı dönemde Narin’in yerini tespit etmek için “üfürükçüye” gittiği ortaya çıktı. Jandarmanın “üfürükçü” tutanağı dava dosyasına girdi. Valilik ise açıklama yaparak iddiayı yalanladı, hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.





DW Türkçe’de yer alan habere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlilerinin Narin’in kaybolmasının 7’nci gününde yerini tespit etmek için “üfürükçüye” gittiği ortaya çıktı.





2 JASAT görevlisi, bir köy muhtarı ve bir korucu başı tutanak da tuttu.





‘HOCA OKUYUNCA AĞABEYİ SAYIKLAMAYA BAŞLADI’

Dava dosyasına giren belgede JASAT görevlisi olayı şu ifadelerle anlatıyor:





“Bir muhtar Diyarbakır merkezde bir hoca olduğunu, kayıp şahısları okuyarak bulduğunu söyledi. Komutanlarıma haber vererek adrese gittik. Hoca okuyunca Narin’in ağabeyi M.G. sayıklamaya, bir yerleri tarif etmeye başladı. Sıra Narin’in annesine geldiğinde komutan beni çağırınca adresten ayrıldım.”





‘ÜFÜRÜKÇÜ’DE VERİLEN ADRESTE İZE RASTLANMADI

Narin’in tutuklu amcası daha sonra JASAT görevlisini aradı ve ‘üfürükçü’de M.G’nin sayıkladığı adresi verdi. Ancak yapılan aramada Narin’in izine rastlanmadı.





Uzmanlar amcanın jandarmayı yanıltmak için böyle bir plan yaptığı görüşünde.





VALİLİK YALANLADI: DAVA TEHDİDİ

Narin Güran’ın arama çalışmaları sırasında jandarma ekiplerin ‘üfürükçüye’ başvurduğu haberlerine yönelik Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacağı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





“Çeşitli internet haber sitelerinde “Jandarma Narin Güran’ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş” şeklinde haberlere yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos 2024 günü saat 20.50’de kayıp ihbarı alınan Narin Güran’ı arama çalışmaları, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapılmış, aramalar esnasındaki tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi Jandarma personelinin “üfürükçü” tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır.”