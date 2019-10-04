Samanyolu Haber /Gündem / Valilik 'KHK'lılar Büyük Buluşması'nı yasakladı /04 Ekim 2019 13:17

Valilik 'KHK'lılar Büyük Buluşması'nı yasakladı

Olağanüstü Hal uygulaması çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen kamu çalışanlarının 5-6 Ekim tarihlerinde başkent Ankara'da yapmayı planladığı etkinlik valilik tarafından yasaklandı.

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"KHK'lılar Büyük Buluşması" adındaki etkinlikte, KHK'lıların hukuki açıdan problemleri ve kararnamelerin kişilerde neden olduğu psikolojik ve ekonomik sorunları mercek altına alınacak, "öteki olmak", Hukuk Masası", "Serbest Kürsü", "Örgütle Direnmek", "Hukukla Direnmek" gibi başlıklarla çeşitli oturumların yapılması planlanıyordu.

Etkinliğin iptal edilmesine tepki gösteren HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bildirimi yapılmış 5-6 Ekim büyük Türkiye KHK buluşmamız Ankara Valiliği'nin yazısıyla iptal edilmiş." dedi ve şöyle yazdı: 

''İktidar yine hukuksuzluğu tercih etti.!
İktidar yine toplumun anayasal haklarını ihlal etmeyi amaçladı
Bildirimi yapılmış 5-6 Ekim büyük Türkiye KHK buluşmamız Ankara Valiliği'nin yazısıyla yasaklanmış
Neden hukuksuzluğun,yasa çiğnemenin ifşasından korkuyorsunuz? @TC_icisleri''

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