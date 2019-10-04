Valilik 'KHK'lılar Büyük Buluşması'nı yasakladı

"KHK'lılar Büyük Buluşması" adındaki etkinlikte, KHK'lıların hukuki açıdan problemleri ve kararnamelerin kişilerde neden olduğu psikolojik ve ekonomik sorunları mercek altına alınacak, "öteki olmak", Hukuk Masası", "Serbest Kürsü", "Örgütle Direnmek", "Hukukla Direnmek" gibi başlıklarla çeşitli oturumların yapılması planlanıyordu.







Etkinliğin iptal edilmesine tepki gösteren HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bildirimi yapılmış 5-6 Ekim büyük Türkiye KHK buluşmamız Ankara Valiliği'nin yazısıyla iptal edilmiş." dedi ve şöyle yazdı:





''İktidar yine hukuksuzluğu tercih etti.!



İktidar yine toplumun anayasal haklarını ihlal etmeyi amaçladı



Bildirimi yapılmış 5-6 Ekim büyük Türkiye KHK buluşmamız Ankara Valiliği'nin yazısıyla yasaklanmış



Neden hukuksuzluğun,yasa çiğnemenin ifşasından korkuyorsunuz? @TC_icisleri''



