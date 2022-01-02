Samanyolu Haber /Gündem / Valilik miting izni vermemişti: Kılıçdaroğlu ve Akşener o meydana çıkıyor /02 Ocak 2022 12:44

Valilik miting izni vermemişti: Kılıçdaroğlu ve Akşener o meydana çıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP'nin mitingine izin verilmeyen Cumhuriyet Meydanı'nda buluşacak.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Mersin’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde, yarın yapacağı metro temel atma törenine katılacak.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Mersin’in kurtuluş yıl dönümünde yarın yapacağı metro temel atma töreni için Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katılacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener’in törenden önce “Milli Mücadele, Yüzyıl ve Mersin'in hafızası sergilerini” ziyaret etmesi bekleniyor.

"MİTİNG DEĞİL AÇILIŞ"

ANKA'nın aktardıklarına göre CHP, 4 Aralık 2021 tarihinde Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapmak istemiş ancak Mersin Valiliği izin vermemişti. CHP’nin Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da daha önce burada miting yaptığını hatırlatması üzerine Valilik, Erdoğan’ın 17 Eylül 2021 tarihinde meydanda yaptığı etkinliğin “miting değil açılış” olduğunu duyurmuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ise bugünden başlayarak, 9 Ocak’a kadar Mersin’in kurtuluşunun 100’üncü yılını çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Bugün “Milli Mücadele, Yüzyıl ve Mersin’in Hafızası” sergilerinin açılışı ile başlayacak. 8 gün sürecek etkinlik boyunca edebiyatçı, tarihçi, akademisyen ve yazarlar tarafından söyleşiler yapılacak. Ayrıca performanslar ve çeşitli deneyim alanları da Yenişehir Etkinlik Alanı’nda Mersinlilerle buluşacak.


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