Samanyolu Haber /Politika / Valilik muhalefete miting izni vermedi /27 Kasım 2021 13:44

Valilik muhalefete miting izni vermedi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de yapacaklarını açıkladığı 'erken seçim' mitinginin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmasına Mersin Valiliği'nin izin vermemesi hakkında ilk kez konuştu.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde 'erken seçim' mitinglerine başlayacaklarını, ilk mitinginde 4 Aralık'ta Mersin'de gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak isteyen CHP'ye, Mersin Valiliği izin vermemiş, başka bir alanı göstermişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YANIT

Kılıçdaroğlu, Ankara katıldığı İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamalarda valiliğe yanıt verdi.

Mitingi valiliğin gösterdiği yerde yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Mitingimizinden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz. Demek ki bir kusurları var. Sayın vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yeri göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüzde engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor: Biz bütün engelleri aşmasına bilen bir partinin mensubuyuz. Kimse merak etmesin, Erdoğan da çok iyi öğrensin geliyor gelmekte olan'' ifadelerini kullandı.
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