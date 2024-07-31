Samanyolu Haber /Gündem / Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı /31 Temmuz 2024 16:07

Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı

Diyarbakır'da Valilik kararıyla silinen Kürtçe trafik uyarıları, belediye tarafından yeniden yazıldı.

SHABER3.COM

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok caddesinde sürücülere yönelik uyarı amaçlı "önce yaya" ve "yavaş" Kürtçe uyarı yazılarının Valilik kararıyla silinmesinin ardından yazılar belediye tarafından yeniden yollara işlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin birçok caddesinde yaya geçişleri ve trafik ışıklarının bulunduğu alanda yazdığı Kürtçe uyarıların, Diyarbakır Valiliği'nce silinmesi istendi.

Yazıların silinmemesi üzerine valilik tarafından görevlendirilen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince, 29 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında, Kürtçe yazıların üzeri boyalarla kapatıldı.

Yazıların silinmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler, boyanan Kürtçe uyarıları yeniden yazdı.
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