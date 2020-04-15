Samanyolu Haber /Gündem / Valilik ve kaymakamlık talimatıyla Erdoğan çağrısı /15 Nisan 2020 23:12

Valilik ve kaymakamlık talimatıyla Erdoğan çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve Koronavirüs nedeniyle vatandaşın uğradığı zararın karşılanmasında kullanılacağı belirtilen kampanyaya Sivas Valiliği ve kaymakamlıkların talimatıyla katılım çağrısı yapıldığı ifade edildi.

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Sivas’ta valiliğin ve kaymakamlıkların talimatıyla okullara Erdoğan'ın kampanyasına katılım için talimat yollanırken yapılan bağış miktarının bildirilmesi talep edildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı bağış kampanyasına Sivas Valiliği ve kaymakamlıkların talimatıyla kentteki okulların zorunlu katılımı istendi. 

Talimatta "yapılacak yardım miktarlarının kurum amirlerince takibinin yapılarak yardım miktarlarının 17.04. 2020 saat 13.00'a kadar müdürlüğümüze ait [email protected] adresine gönderilmesi ve sonucunda bilgi verilmesi hususunda" ibaresinin yer aldığı görüldü. 

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Sivas’ta valiliğin ve kaymakamlıkların talimatıyla okullara yollanan belgede bağış kampanyasına zorla katılım isteniyor. AKP’nin dayanışma ruhu 'bağış yapmazsan hakkında soruşturma açarım'dan ibaret. CHP’li belediye hesaplarını bloke edip, memurdan baskıyla para topluyorlar" ifadeleriyle söz konusu evrakı paylaştı. 


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