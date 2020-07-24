Samanyolu Haber /Gündem / Valilikten Ayasofya açıklaması: 24 saat... /24 Temmuz 2020 21:36

Valilikten Ayasofya açıklaması: 24 saat...

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada Ayasofya Camii'nin kapılarının 24 saat açık olacağı belirtildi.

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İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'nın Erdoğan'ın talimatıyla bugünden itibaren 24 saat 'daima' açık olacağını duyurdu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya'nın Erdoğan'ın talimatıyla bugünden itibaren 24 saat açık olacağını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında “Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi’nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.
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