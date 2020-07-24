Valilikten Ayasofya açıklaması: 24 saat...

İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'nın Erdoğan'ın talimatıyla bugünden itibaren 24 saat 'daima' açık olacağını duyurdu.





sol.org.tr'de yer alan habere göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya'nın Erdoğan'ın talimatıyla bugünden itibaren 24 saat açık olacağını duyurdu.





Yerlikaya paylaşımında “Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi’nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.