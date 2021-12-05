Samanyolu Haber /Gündem / Valilikten Mersin Mitingi'ne dair iddia /05 Aralık 2021 01:04

Valilikten Mersin Mitingi'ne dair iddia

Mersin Valiliği, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yandaş A Haber'in katılım oranıyla ilgili hedef aldığı CHP'nin 'acil seçim' çağrısıyla duyurduğu Mersin Mitingi'ne yaklaşık 21 bin 500 kişinin katıldığını iddia etti.

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CHP 'acil seçim' çağrısıyla duyurduğu mitingin ilkini Mersin'de gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alandaki yurttaşların 'Tayyip istifa' sloganlarına, "Onun istifa etmesine gerek yok onu edeple göndereceğiz" ifadeleriyle yanıt verdi.


Kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, sözlerine "Türkiye'yi bu ayıptan çekip çıkaracağım. Bundan emin olmanızı istiyorum. Umutsuzluğa yer yok, bütün sorunları çözeceğiz" diye başladı.

Mitingde Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde kürsüye halkın farklı kesimlerinden yurttaşlar kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

ERDOĞAN'DAN MİTİNGE KATILIM AÇIKLAMASI 
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Mersi Mitingi üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Erdoğan, "Siyaset er meydanında yürütülür. Bugün Mersin’deydi. Mersin’de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor. Resmi rakamlar elimizde. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de, siyaset meydanında çık karşımıza. Tabii bu işler kaset kumpası ile genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Gerçi bu zat sürekli yalan söyleyerek, iftira atarak siyaseti de kirletiyor. Hiç değilse orada biz kendisine hak ettiği cevabı verme imkanına sahibiz" ifadelerini kullandı.

YANDAŞ A HABER'İN İDDİASI
Yandaş A Haber ise Mersin mitingine ilişkin haberinde, "Mersin'de 'Milletin Sesi' sloganıyla miting düzenleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu miting alanında beklediğini bulamadı. Edindiğimiz bilgilere göre mitinge alan içi 18 bin 500 ve arama noktası dışından seyreden yaklaşık 3 bin kişi olmak üzere toplamda 21 bin 500 kişi katıldı" iddiasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT
Kılıçdaroğlu da, Erdoğan'ın Mersin Mitingi'ndeki katılım oranıyla ilgili sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, “'Mersin mitinginden elimde rakamlar var' demişsin Erdoğan. Allah’ını seversen doğru söyle, TÜİK’ten mi aldın?" ifadelerine yer verdi. 

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Mersin Valiliği, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingine yaklaşık 21 bin 500 kişinin katıldığını öne sürdü. Valilikten yapılan açıklamada, "CHP’nin Mersin’deki mitingine yaklaşık 21 bin 500 kişi katıldı, miting olaysız şekilde tamamlandı" denildi.
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