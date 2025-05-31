Samanyolu Haber /Gündem / Valilikten Gezi anması yasağı: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak /31 Mayıs 2025 11:30

Valilikten Gezi anması yasağı: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak

İstanbul Valiliği, Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümü için yapılacak anma öncesi saat 15.00'ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.

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İstanbul Valiliği, Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümünde Taksim'de yapılacak anma ve basın açıklaması öncesi Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 15.00'ten sonra kapatılacak.

Taksim Dayanışması, bugün saat 19.00'da Taksim'de Gezi Direnişi'nin 11. yılı vesilesiyle basın açıklaması düzenleyeceğini duyurmuştu.

Açıklamaya çok sayıda siyasi parti, meslek odası, sendika ve yurttaşın katılması bekleniyor.
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