Samanyolu Haber /Gündem / 'Valinin yeğeniyim' yalanı pahalıya patladı! /30 Nisan 2025 00:42

'Valinin yeğeniyim' yalanı pahalıya patladı!

İstanbul'da Maslak Ayazağa'da çakarlı lüks aracıyla trafikte öncelik sağlamaya çalışan ve "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaşan sürücü S.O., yakalandı. Yalanı ortaya çıkan sürücüye toplam 146 bin 134 TL ceza kesildi, ehliyetine ise 30 gün el konuldu.

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İstanbul'da Maslak Ayazağa'da çakar tertibatı bulunan lüks aracı kullanan bir kişinin, kendisini kayda alan kişilere "Valinin yeğeniyim" diyerek aracıyla uzaklaştığı anlar yer aldı. Video hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, bu kişinin akrabası olmadığını ve gerekli yasal işlemin başlatılacağını belirtti.

Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" açıklamasını yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Sürücü S.O. (22), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DUDAK UÇUKLATAN CEZA

Gözaltına alınan sürücü S.O'ya (22), Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuata aykırı ışıklı tertibat kullanmak", "standart dışı plaka", "tehlikeli şerit değiştirmek", "yakın takip" ve "trafiği tehlikeye düşürmek suretiyle araç kullanmak" suçlarından 146 bin 134 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 30 gün süreyle ehliyetine el konulan ve aracı trafikten men edilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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