Samanyolu Haber /Gündem / Valiye özel saray yavrusu! /28 Eylül 2020 11:23

Valiye özel saray yavrusu!

Gazianteplilerin sosyal medyada “Vali konutu değil, saray yavrusu” dediği bina için iki yılda harcanan para 7 milyon 300 bin TL’yi buldu.

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Gaziantep'te inşa edilen Valilik konutuna son harcama yüzme havuzuna katlanır cam sistemi kurulması için yapıldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Gaziantep Valiliği Konutu biri belli istekliler arasında diğeri de pazarlık yöntemiyle dört ihale gerçekleştirildi. Valilik, 4 Nisan 2018 tarihinde ‘Vali konutu yapım işi’ ismi altında bir ihale düzenleyerek toplam 4 milyon 435 bin TL harcadı.

KAMERA SİSTEMLERİNE 2 MİLYON LİRA

2 Kasım 2018'de ‘Valilik Konutu çevre duvarı yapım işi’ ismi altında bir ihale düzenlendi. İhaleye toplam 635 bin 250 TL harcandı. 23 Ağustos 2019'da ise "Gaziantep Vali Konutu çevre düzenlemesi, kamera ve güvenlik sistemleri yapım işi" için 1 milyon 999 bin TL'ye yeni bir ihale yapıldı.

YÜZME HAVUZUNUN KATLANIR CAM SİSTEMİNE 300 BİN LİRA

400 metrekaresinde konut, 400 metrekaresinde ise misafirhanenin yer aldığı Valilik Konutu’nda bir de yüzme havuzu bulunuyor. 28 Ağustos’ta düzenlenen son ihaleyle de yüzme havuzunun katlanır cam sistemi için 296 bin 848 TL harcandı.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Valilik konutu için yapılan harcamayı eleştirerek, “Bu Valilik Konutu’nun hikâyesinin öncesi de var. İlk Valilik konutu inşaatına şimdi İstanbul Valisi olan ve eski Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’nın döneminde başlandı. Daha sonra orası beğenilmediği için iptal edilerek üniversiteye verildi ve orası da şu an atıl durumda." dedi. 

Kalkan, Birgün'e verdiği mülakatta, "Siz bu kadar parayı konut yapımı için harcıyorsunuz, öte yandan şehrinizdeki çocuklar internete girmek için, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girip ders dinlemek için telefon, bilgisayar veya internet bulamıyor.” diye konuştu.
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