Samanyolu Haber /Gündem / 'Vali'ye şemsiye' haberi Iğdır'ı karıştırdı: Gözaltına alınan muhabiri çeken muhabir de gözaltında! /16 Ekim 2025 09:42

'Vali'ye şemsiye' haberi Iğdır'ı karıştırdı: Gözaltına alınan muhabiri çeken muhabir de gözaltında!

“Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberini yapan İHA muhabiri gözaltına alındı. Muhabirin gözaltına alınmasını görüntüleyen muhabir de gözaltına alındı.

“Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberi Iğdır'ı karıştırdı. İki gazeteci bu haber nedeniyle gözaltına alındı.

“Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberini yaptığı için gözaltına alınan Sebahattin Yum’un emniyetten çıkışını görüntüleyen, aynı zamanda Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan muhabir Erhan Tunç da gözaltına alındı.

Gözaltılara ilişkin olarak, Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti açıklama yaptı.

"ENDİŞE VERİCİ"
İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından "Valiye şemsiye var, gazilere yok" başlığıyla haberleştirilmesinin ardından, ajansın Iğdır muhabiri Sebahattin Yum'un gözaltına alınması, basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti açısından son derece endişe verici bir durumdur.

Olayın ardından, meslektaşımız Sebahattin Yum'un emniyetten çıkışı sırasında görüntü almak isteyen İHA Iğdır muhabiri ve Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç'un da gözaltına alınması, yaşanan süreci daha da vahim hale getirmiştir. Gazetecilerin, mesleklerinin gereği olarak kamuoyuna bilgi ve görüntü aktarmaları suç değil, aksine anayasal güvence altındaki bir görevdir.

Gazeteciler, demokrasinin temel direklerinden biridir. Onların haber yapma ve gerçeği aktarma haklarının kısıtlanması, yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, aynı zamanda toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkının da engellenmesi anlamına gelir. Haber, eleştiri ya da yorum nedeniyle gazetecilere yönelik gözaltı ve baskı uygulamaları, demokratik değerlere gölge düşürür. DIR

Sebahattin Yum ve Ercan Tunç, uzun yıllardır Iğdır'da kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle çalışan, meslek ilkelerine bağlı gazetecilerdir. Her iki meslektaşımızın da görevlerini yaparken yaşadıkları bu süreç, basın özgürlüğü açısından kaygı vericidir.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti olarak, meslektaşlarımız Sebahattin Yum ve Ercan Tunç'un yanında olduğumuzu, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını ve benzer durumların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.

Basın özgürlüğü; demokrasinin, şeffaf yönetimin ve toplumsal adaletin en temel güvencelerinden biridir. Gazetecilerin özgürce çalışabildiği bir ortam, güçlü bir toplumun da ön koşuludur.
