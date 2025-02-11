Samanyolu Haber /Gündem / Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'a hapis cezası /11 Şubat 2025 11:30

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'a hapis cezası

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın 'örgüte yardıma teşebbüs'ten yargılandığı davada karar çıktı. Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

SHABER3.COM

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıklarken, Zeydan’ın istinaf mahkemesine başvurma hakkı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?
Abdullah Zeydan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den aday olmuş ve oyların yüzde 55,48’ini alarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Ancak Van İl Seçim Kurulu, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar vererek mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan adaya vermişti. DEM Parti’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu bu kararı iptal etmiş ve Zeydan mazbatasını alarak göreve başlamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'a hapis cezası Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:46:57