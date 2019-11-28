Van’da esnafa polis şiddeti

Van’da telefon satışı yapan bir dükkanın sahibinin polis tarafından darp edilmesinin görüntüleri ortaya çıktı.Dükkana, 7 Kasım’da günü gelen sivil giyimli polisler, tüm telefonlara kaçak oldukları iddiasıyla el koyduklarını söyledi. Dükkan sahibi R.E.’nin “Bunlar ikinci el telefon, kaçak değil” sözlerine sinirlenen polis, içeride bulunan üç kişinin şahsi telefonlarını da aldı.





Bunun üzerine başlayan tartışmanın ardından polisler, içeride bulunan üç kişiyi de darp etti. Darp edilen üç kişi, Van Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Polis şiddetine uğrayanlar ve görgü tanıklarının verdikleri ifadelerin yanı sıra güvenlik kamerası görüntülerinde de esnafın darp edildiğini görülüyor.





TANIK: ‘POLİSLER GİT İNTİHAR ET’ DEDİ





Tanık olarak ifade veren N.K., “Oturduğumuz dükkana aniden sivil giyimli dört polis girdi. Bize yerimizden kalkmamızı söylediler. Konunun ne olduğunu sorduk, o esnada polis memurları bağırmaya başladı. Polis memurları iş yerindeki tüm telefonları topladılar” dedi.





Dükkan sahibi R.E.’nin polislere “Ben mağdurum, neden telefonları topluyorsunuz. Ben bu telefonları ikinci el olarak aldım” dediğini dile getiren N.K., “Bunun üzerine polis memurları R.E.’nin üzerine yürüdüler. Sinkaflı küfürler savurdular. Ben araya girmek isteyince beni de kolumdan tutarak iş yerinin dışına attılar. R.E.’nin ‘Psikolojim bozuldu, intihar edeceğim’ feryatlarına polis, ‘Git intihar et, sevinirim’ diye yanıt verdi. Daha sonra polisler Elçi’yi sürükleyerek bilmediğim bir yere götürdüler” diye konuştu.





‘MASAYA VURUNCA YUMRUK ATMAYA BAŞLADILAR’





Dükkanın sahibi R.E. de yaşadıklarını ifadesinde şöyle anlattı:





“Polisler savcılık emri ile ihbar üzerine iş yerinde arama yapacaklarını söyledi. Ben de kendilerine ‘Buyurun bakın’ dedim. Daha sonra görevli memurlar üzerimizi aradılar ve üzerimizde bulunan şahsi telefonlara dahi el koydular. Ben kendilerine telefonların kaçak olmadığını izah etmeye çalıştım ama aramızda ağız münakaşası başladı. Ben kendilerine psikolojik tedavi gördüğümü, devlet memuru olduğumu söylesem de şiddettin dozu artmaya başladı. Bu esnada orta boylarda polis memurlarından biri bana ‘Git intihar et’ dedi. Ben de sinirlendim ve iş yerindeki masaya elimle vurdum. Bu arada polis memurlarından biri üzerime gelerek üst üste yumruk atmaya başladı. Atılan yumruk sağ üst alın bölgeme denk geldiği için şişme meydana geldi. Bu olay esnasında polis memurlarının sayısı 7-8’e yükseldi. Daha sonra polis memurları beni alarak araçlarına bindirdiler. Polisler benim devlete ve millete hakaret ettiğime dair yalan tutanaklar hazırlamışlar.”