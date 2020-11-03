Samanyolu Haber /Gündem / Van’da halk pazarında büyük yangın /03 Kasım 2020 19:30

Van’da halk pazarında büyük yangın

Türkiye, İzmir’de 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremle sarsılırken ve arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken, bir başka kent Van’da büyük bir yangın çıktı.

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Van’ın Özalp ilçesinde sabaha karşı 200 dükkanın bulunduğu “Rus Pazarı” olarak bilinen halk pazarında yangın çıktı. Yangın sırasında havai fişekler de patladı. Bu nedenle yangına müdahale etmek zorlaştı.

Yangının ve alanın büyük olması sebebiyle beş ilçeden 15 araçlık takviye yardım geldi.Rudaw’ın haberine göre çıkan yangında yaklaşık 100 dükkan küle döndü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yaklaşık beş saat süren çalışmanın sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı. Pazarda soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
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