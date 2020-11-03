Van’da halk pazarında büyük yangın

Van’ın Özalp ilçesinde sabaha karşı 200 dükkanın bulunduğu “Rus Pazarı” olarak bilinen halk pazarında yangın çıktı. Yangın sırasında havai fişekler de patladı. Bu nedenle yangına müdahale etmek zorlaştı.







Yangının ve alanın büyük olması sebebiyle beş ilçeden 15 araçlık takviye yardım geldi.Rudaw’ın haberine göre çıkan yangında yaklaşık 100 dükkan küle döndü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.





Yaklaşık beş saat süren çalışmanın sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı. Pazarda soğutma çalışmaları ise devam ediyor.