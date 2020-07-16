Samanyolu Haber /Gündem / Van’da keşif uçağı düştü! Yedi şehit /16 Temmuz 2020 08:54

Van’da keşif uçağı düştü! Yedi şehit

Van ve Hakkari bölgesinde uçuş gerçekleştirilen EM-809 kuyruk numaralı keşif uçağı Van'ın Gevaş ilçesinde, Artos dağına çarparak düştü. Geniş bir alana yayılan uçağın enkazına 2 bin 200 metre yükseklikte ulaşıldı. Olayda ikisi pilot, beşi teknik personel yedi havacı emniyet mensubu şehit düştü.

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Van’dan keşif için havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait uçak görevden dönerken Artos dağına çarptı. Uçakta bulunan ikisi pilot beşi teknik personel yedi emniyet mensubu şehit oldu.

Şehitlerden birinin Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş olduğu açıklandı.


EŞİ DE KOMİSER

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli iken geçici olarak Hakkari’de görevlendirilen Gökhun Mete Altunbaş’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Altunbaş’ın eşinin de komiser olduğu ve Ankara’da yaşadığı ifade edildi. 


Artos Dağına çarparak kırıma uğrayan EM-809 kuyruk numaralı İnsanlı Keşif Uçağı

EGM: 7 KAHRAMAN ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de kaza ile ilgili açıklama yapıldı. 7 personelin şehit olduğu bilgisinin yer aldığı açıklama şöyle denildi:

"15.07.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı İnsanlı Keşif uçağı Hakkari ve Van illerinin keşif ve gözetlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda görev almak üzere Van Ferit Melen Havalimanından görev bölgesine intikal için 15.07.2020 saat 18.34te havalanmış, görevini tamamladıktan sonra Van Ferit Melen havalimanı ile alçalış için irtibata geçmesinin ardından saat 22.45 itibariyle Van Ferit Melen havalimanı kontrol sahası içerisinde Radar ve Telsiz Teması kaybedilmiştir.

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