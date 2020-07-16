Van’da keşif uçağı düştü! Yedi şehit

Van’dan keşif için havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait uçak görevden dönerken Artos dağına çarptı. Uçakta bulunan ikisi pilot beşi teknik personel yedi emniyet mensubu şehit oldu.



Şehitlerden birinin Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş olduğu açıklandı.









EŞİ DE KOMİSER





Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli iken geçici olarak Hakkari’de görevlendirilen Gökhun Mete Altunbaş’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Altunbaş’ın eşinin de komiser olduğu ve Ankara’da yaşadığı ifade edildi.









Artos Dağına çarparak kırıma uğrayan EM-809 kuyruk numaralı İnsanlı Keşif Uçağı





