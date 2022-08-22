Samanyolu Haber /Gündem / Van’da sahte içkiden ölenlerin sayısı dörde yükseldi /22 Ağustos 2022 21:42

Van’da sahte içkiden ölenlerin sayısı dörde yükseldi

Van'da sahte içki kullanımı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen kişilerden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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Özellikle yılbaşı öncesinde birçok ilden gelen sahte içki nedeniyle yaşanan ölüm haberleri bu kez Van'dan geldi.

Şehirde bu nedenle tedavi gördükleri belirtilen kişilerden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

8 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

Van’da 19 Ağustos’ta sekiz kişi, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Alınan beyanlar doğrultusunda, zehirlenenlerin il dışından getirilen malzemelerle imal edilen sahte alkolü tükettikleri belirlenmişti. Tedavi altına alınan, aralarında hakkında işlem yapılan ve alkol üretiminde kullanılan malzemeleri temin edenin de bulunduğu iki kişi hayatını kaybetmişti.
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