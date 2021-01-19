Van’da tutuklanan gazetecinin İran’a iade tehlikesi var









CPJ, İranlı gazeteci Muhammad Mosaed'in Van'da tutuklandığını ve İran'a sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.





Dün mesajlaşma uygulaması aracılığıyla CPJ ile temasa geçen Mosaed, İran'dan Van’a geçerken yakalanıp tıbbi tedavi için Özalp Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü ve polisin kendisine yakında İran'a geri gönderileceğini söylediğini belirtti.





İranlı gazeteci Sharagim Zand, Twitter hesabında yapmış olduğu paylaşımda, Mohammad Mosaed'in sınırı geçerken donma tehlikesi geçirdiğini ve Türkiye'de bir sınır köyünden hastaneye götürüldüğünü ilk tedavisinin ardından gözaltı merkezine nakledildiğini duyurdu.





CPJ Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Şerif Mansour, “Mohammad Mosaed'in İran'a dönmesi halinde zulüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna inanıyoruz. Türk makamlarını; Mosaed'i sınır dışı etmekten kaçınmak; Mosaed'in yapabileceği herhangi bir siyasi sığınma talebini değerlendirmek; ve Mosaed'in haklarının yasal işlemlerle korunduğundan emin olmak için uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.





Muhammed Mosaed Kasım 2017'de İran'daki ülke çapında gerçekleşen protesto gösterileri sırasında yaşanan gelişmeleri duyurduğu için tutuklanmıştı.





Mosaed, Ağustos ayında “ulusal güvenliğe karşı işbirliği yapmak” ve “rejim karşıtı propaganda” suçlamalarıyla 4 yıl 9 ay hapse mahkûm edilmişti.





Mosaed ayrıca İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Haft Tepe Şeker Fabrikası'nda 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleşen işçi protestolarını takip etmede özel bir rol oynadı.





İran'daki ekonomik yolsuzluk vakaları hakkında araştırma raporları ile kısa sürede tanınan bir gazeteci haline gelen ve bu raporlarını 2019'da yayınlayan Mosaed, İran'daki ekonomi gazeteciliğinin en prestijli ödülü olan Amin el-Zarb Ödülü'nü kazandı.





Hamshahri ve Shargh gibi gazetelerle çalışan ekonomi gazetecisi Muhammad Mosaed, 2020 yılında Gazetecileri Koruma Komitesi'nin Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü'nü (IPFA) almaya hak kazandı.