Samanyolu Haber /Gündem / Van depremi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan talimat... /23 Şubat 2020 19:00

Van depremi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan talimat...

İran'da meydana gelen ve Van'da da yıkımlarla birlikte can kayıplarına yol açan deprem sonrasında CHP heyetinin de bölgeye gideceği ifade edildi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında Tekin Bingöl ile Nihat Yeşil'den oluşan heyet, yürütülen çalışmalara destek verilmesi ve hasar oluşan bölgelerde incelemelerde bulunulması amacıyla Van'a gidecek.

İran'ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9'luk depremin ardından CHP hareket geçti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında Tekin Bingöl ile Nihat Yeşil'den oluşan heyet,  yürütülen çalışmalara destek verilmesi ve hasar oluşan bölgelerde incelemelerde bulunulması amacıyla Van'a gidecek.
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