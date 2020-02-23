Van depremi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan talimat...

İran'ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9'luk depremin ardından CHP hareket geçti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında Tekin Bingöl ile Nihat Yeşil'den oluşan heyet, yürütülen çalışmalara destek verilmesi ve hasar oluşan bölgelerde incelemelerde bulunulması amacıyla Van'a gidecek.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında Tekin Bingöl ile Nihat Yeşil'den oluşan heyet, yürütülen çalışmalara destek verilmesi ve hasar oluşan bölgelerde incelemelerde bulunulması amacıyla Van'a gidecek.