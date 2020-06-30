Samanyolu Haber /Gündem / Van Gölü'nde 5 cansız beden bulundu /30 Haziran 2020 20:18

Van Gölü'nde 5 cansız beden bulundu

Van'da, göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

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Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van Gölü'ndeki kayıp tekneyi aramada yabancı uyruklu beş kişinin cesedine ulaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran Cumartesi saat 22.00 sularında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan 2 kişiden uzun süre haber alınamaması üzerine kayıp ihbarının yapıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca havadan ve karadan tüm imkanların seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatıldığı bildirilen açıklamada, söz konusu çalışmalar sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede havadan ve gölden arama çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü devam ettiği vurgulandı.
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