Samanyolu Haber /Gündem / Van Gölü'nde tekne faciası: Göçmenleri taşıyan tekne battı /26 Aralık 2019 10:00

Van Gölü'nde tekne faciası: Göçmenleri taşıyan tekne battı

Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı

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Van Gölü'nde Bitlis’in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda 64 kişi kurtaıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Van’dan aldıkları göçmen kaçakları kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü’nü kullanan insan tacirlerinin kullandığı tekne, sabaha doğru Bitlis’in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Van’dan aldıkları düzensiz göçmenleri kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü’nü kullanan insan tacirlerinin kullandığı tekne, sabah saatlerinde Bitlis’in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bitlis Valiliği, Adilcevaz ilçesinde teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişinin öldüğünü, 64 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullandı:

"26 Aralık 2019 Perşembe sabah saat 02.30- 03.00 sularında Adilcevaz ilçemize bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde; ilk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken, kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplamda 7 şahıs hayatını kaybetmiştir.''

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
''Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan’daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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