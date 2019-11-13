Samanyolu Haber /Dünya / Van Hollen'den Türkiye açıklaması /13 Kasım 2019 20:59

Van Hollen'den Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Kuzey Suriye harekatı nedeniyle harekete geçen ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile birlikte Türkiye'ye bir dizi yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlayan Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Trump tarafından ağırlanmasına tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollen, "Erdoğan Washington'a son gelişinde, korumaları barışçıl gösteri yapanları dövdü. Trump hiçbir şey yapmadı ancak Kongre yaptı. Korumalarına silah satışını yasakladık. Şimdi, Erdoğan Kürt müttefiklerimize saldırdıktan sonra, Trump bir kez daha Erdoğan'ı sorumlu tutmayı reddediyor. Kongre harekete geçmeli" ifadelerini kullandı.

Hollen bir başka paylaşımında ise görüşlerini şu satırlarla özetledi:

"Erdoğan, Kürt müttefiklerimize saldırdı. General Mazlum'a suikast yapılmasını istediğini söyledi. IŞİD'e karşı savaşımızı engelledi. İnsan hakları ihlalleri ortada. Trump'ın Erdoğan'ı Beyaz Saray daveti ile ödüllendirmeyi tercih etmesi utanç verici. Neden Cumhuriyetçi mevkidaşlarım sessiz?"
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