Van ile ilgili 15 günlük yasak kararı açıklandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklandığı duyuruldu.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Van sınırları içinde 30 Aralık'tan geçerli, 13 Ocak tarihi de dahil, 15 gün süre ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, 2911 sayılı kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin A ve C fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihlerde mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."