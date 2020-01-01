Van Persie’den Fenerbahçelileri üzecek açıklama





Fenerbahçe’nin eski yıldızı, Manchester United’da forma şansı bulma ihtimalinin az olmasından ötürü bu kararı aldığından bahsederken, “Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmem vardı, belki Fenerbahçe’ye gitmemeliydim ve 1 yıl daha kalmalıydım. Ancak Van Gaal amacını bana açıkça deklare etmişti.





Takımda kalıp savaş vermeye devam edecek olsam bile bu dürüst bir rekabet olacak mıydı? Bunları düşünerek yoluma gitmeye karar verdim.”dedi. 2015’te geldiği Fenerbahçe’de 3 yıl boyunca top koşturan Robin Van Persie, 87 maçta 36 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.