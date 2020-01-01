Samanyolu Haber /Spor / Van Persie’den Fenerbahçelileri üzecek açıklama /01 Ocak 2020 19:40

Van Persie’den Fenerbahçelileri üzecek açıklama

Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe’ye geliş sürecini anlattığı röportajında, “belki de Fenerbahçe’ye gitmemeliydim” dedi.

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Fenerbahçe’nin eski yıldızı, Manchester United’da forma şansı bulma ihtimalinin az olmasından ötürü bu kararı aldığından bahsederken, “Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmem vardı, belki Fenerbahçe’ye gitmemeliydim ve 1 yıl daha kalmalıydım. Ancak Van Gaal amacını bana açıkça deklare etmişti. 

Takımda kalıp savaş vermeye devam edecek olsam bile bu dürüst bir rekabet olacak mıydı? Bunları düşünerek yoluma gitmeye karar verdim.”dedi. 2015’te geldiği Fenerbahçe’de 3 yıl boyunca top koşturan Robin Van Persie, 87 maçta 36 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.
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