Samanyolu Haber /Gündem / Van Tuşba'da korkutan deprem /03 Nisan 2020 10:41

Van Tuşba'da korkutan deprem

Saat 08.44'te Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklarken, çok sayıda vatandaş sosyal medyadan depremi hissettiğini yazdı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.44’te meydana geldi.

Yerin, 12.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Tuşba'nın yanı sıra Van kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Tuşba’nın Ermişler Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
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