Van ve Mardin'de kayyıma 2 aylık uzatma

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos’ta Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye eşbaşkanlarının görevden alınarak, yerlerine kayyım atanmasının üzerinden iki ay geçti. Bakanlık kararıyla iki ay yapılan görevlendirmelerin de süresi doldu.







Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk hakkında alınan görevden uzaklaştırma kararı iki ay daha uzatıldı. Karar eşbaşkanlara tebliğ edildi.





Diyarbakır Büyükşehir Belediye (DBB) Başkanı Selçuk Mızraklı'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyım atanmasına karşı Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'ne "yürütmenin durdurulması" yönündeki itiraz başvurusu reddedildi. Mahkeme, "işlemin iptali" yönündeki başvuruyu ise daha sonra görüşecek.





Dava kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan istediği savunmayı verdiği ret kararına ekleyen mahkeme, Mızraklı hakkındaki dava, soruşturma ve ön incelemeleri sıraladı.





Mahkemenin, İçişleri Bakanlığı tarafından Mızraklı’nın görevden alınarak, yerine kayyım atanması karar süresinin dolduğu 18 Ağustos günü verilmesi dikkat çekti. Mızraklı, ret kararının 18 Ağustos’ta saat 17.00 sıralarında kendisine tebliğ edildiğini söyledi.





Mahkeme, verdiği ret kararında 2577 sayılı “İdari yargılama usulü kanununun” 27. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler…” hükmüne yer vererek, aranan şartların gerçekleşmediğini sürerek, ret kararı verdi.





Verilen ret kararında, Gaziantep Bölge İdari Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olduğu belirtildi. Mızraklı, Pazartesi günü Gaziantep Bölge İdari Mahkemesi’ne ret kararına karşı itiraz başvurusunda bulunacak.