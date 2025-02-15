İlgili kararı imzalamayı reddeden Zeydan, karara ilişkin "Utanmaz hırsızlar Van halkının iradesini gasp ettiler. Darbeciler kaybedecek halk kazanacak" açıklamasında bulundu.













Öte yandan DEM Parti Van teşkilatı, Cumartesi günü Türkiye saati ile 13'te belediye binası önünde "İrademe dokunma" sloganıyla bir gösteri yapılacağını duyurdu. Sosyal medyada #İrademeDokunma ve #VanHalkıİradesininYanında etiketleriyle dayanışma mesajları paylaşıldı.





Kayyum kararına Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) de tepkiler geldi.

Açık ara farkla kazanmıştı





Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, "terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezası almasının ardından görevinden alındı. Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı atandı.İlgili duyuru, 15 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı. Bakanlık, Zeydan'ın "geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığını" kaydetti.DEM Parti tarafından yayınlanan açıklamada ise, gelişmeler "halkın iradesine vurulmuş bir darbe" olarak nitelendirildi. Açıklamada şu sözlere yer verildi:"Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Van halkının iradesini gasp etmeye çalışan kayyımcı zihniyete karşı duracağız! Belediyeler darbecilerin değil halkındır!"Zeydan'ın hapis cezası 11 Şubat tarihinde kesinleşmişti. O günden bu yana, kendisinin destekçileri belediye binasının önünde nöbet tutuyordu. Kararı binanın önünde tebliğ eden polis, bina önünde toplanan kalabalığa müdahale etti. Polisin birkaç yurttaşı gözaltına aldığı belirtiliyor. Gözaltına alınanlar arasında gazetecilerin de olduğu belirtiliyor. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan, gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.Zeydan'ın yerine atanan Ozan Balcı, belediye binasına Türk bayrağı taşıyan Mercedes-Benz makam aracıyla gelerek göreve başladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum kararını AKP'nin son seçimleri kaybetmesinin yol açtığı öfkeye bağladı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Son seçimleri iktidar partisinin kaybetmesiyle meydana gelen öfke patlaması; muhalefetten, iş dünyasından, STK'lardan, sanatçılardan, işçilerden, emeklilerden, gençlerden, kadınlardan, asgari ücretlilerden hesap sormaktadır. Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır. Millet hesap vermez, hesap sorar. Makamlar kimsenin tapulu malı değildir. Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir. Ne kadar zulmetseniz de, bu son alenidir."CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, "Bu öncelikle Van halkının iradesinin gaspıdır. Ayrıca, Meclis'te temsil edilen 15 siyasal partinin 11'inin uzlaşmasıyla verilen ve idari vesayet düzenlemesini demokratik bir zemine çekmeyi öngören kanun teklifini görmezden geliyorsun. Aslında bütün olarak görmezden gelmeye çalıştığın demokrasi ve hukuk. Belirtmeliyiz ki Cumhur İttifakı'nın tutumu sürpriz değil. Önemli olan, demokrasi güçlerinin ve muhalefetin ortak tutumu ve yol haritası. Ülkenin geleceğini bu alandaki bilinç ve kararlılık belirleyecek" diye konuştu.Zeydan, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimleri, Vanlıların yüzde 55'inin oyunu alarak kazanmıştı. AKP'nin adayı Abdulahat Arvas ise oyların yüzde 27'sini alarak ikinci sırada gelmişti. Van'ın tüm ilçelerinde de ipi DEM Parti göğüslemişti.Zeydan, Hakkari milletvekili olduğu sırada, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HDP) milletvekillerine yönelik 2016'da yapılan operasyonlar kapsamında tutuklanmıştı. Hakkında "örgüte yardım etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla dava açılan Zeydan'a yöneltilen suçlamalara, 2015'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir eyleme katılması, "yasaklı bölgeye girmesi" ve bir konuşmasında sarf ettiği "PKK sizi tükürüğünde boğar" ifadeleri gerekçe gösteriliyor.AKP'nin kaybettiği yerel seçimlerin ardından, Türkiye'nin güneydoğusundaki birçok belediyeye kayyum atanmış bulunuyor. Şu ana kadar sırasıyla Hakkari, İstanbul Esenyurt, Mardin, Batman, Şanlıurfa Halfeti, Tunceli, Ovacık, Van Bahçesaray, Mersin Akdeniz ve Siirt'e kayyum atandı.