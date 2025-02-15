Vance, Avrupa’yı göç politikası ve ifade özgürlüğü konusunda eleştirdi

Bu tür olayların belirli bir senaryoyu takip ettiğini savunan Vance, "Genellikle polis tarafından bilinen, 20’li yaşlarının ortasında bir sığınmacı, bir aracı kalabalığın üzerine sürerek bir toplumu paramparça ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Almanya’da Münih Güvenlik Konferansı’nda Avrupalı müttefiklere hitaben yaptığı konuşmada Avrupa hükümetlerinin “kontrolden çıkan göçü” yeteri kadar kontrol edemediğini söyledi.Bugün başlayan Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC) konuşan Vance, Avrupa’da ifade özgürlüğünün giderek daha fazla baskı altına alındığını belirterek, bazı görüşlerin "yanlış bilgi" olarak sınıflandırılıp cezalandırıldığını belirtti.Konuşmasında bu duruma örnek birçok vaka olduğunu belirten Vance, Avrupa’daki mevcut siyasi atmosferi eleştirdi.ABD Başkan Yardımcısı, Avrupa’nın savunma kapasitesini güçlendirmesinin önemli olduğunu vurgulasa da asıl endişesinin dış tehditlerden ziyade "içeride yaşanan demokratik gerileme" olduğunu ifade etti.ABD Başkan Yardımcısı, “Avrupa konusunda en çok endişelendiğim tehdit Rusya değil, Çin değil, herhangi bir dış aktör değil” dedi; Avrupa’da ifade özgürlüğünün korunmasına ilişkin temel değerlerde geriye gidiş olduğunu savundu.Bu gelişmenin Rusya ve Çin’den daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu söyleyen Vance, konuşmasında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun sosyal medya platformlarına yönelik uygulamalarını ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına örnek olarak gösterdi.Toplam 18 dakika konuşan ABD Başkan Yardımcısı, ayrıca İsveç ve Birleşik Krallık’ta yaşanan bazı Hristiyan karşıtı olayları, Avrupa’daki özgürlüklerin tehdit altında olduğunun bir göstergesi olarak sundu.Konuşmasında, Perşembe günü Münih’te meydana gelen ve bir Afgan sığınmacının bir grup protestocunun üzerine aracını sürdüğü saldırıya da değinen Vance, "Bu korkunç bir olay, ancak Avrupa’da bunu çok sık duyduk. Ne yazık ki ABD’de de giderek daha sık yaşanıyor" dedi.Paris’te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi’nde konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Avrupa’yı Amerikan yapay zeka devlerine yönelik “agresif düzenlemelere” karşı uyardı."Göç politikasında bir değişiklik yapmak için bu tür dehşet verici olayları daha kaç kez yaşamak zorundayız?" diye soran Vance, Avrupa’daki seçmenlerin "milyonlarca denetlenmemiş göçmene kapıların açılması için oy vermediğini" söyledi.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, sağ popülist partileri dışlamanın demokratik ilkelere aykırı olduğunu da savundu.Konuşmasında hiçbir demokrasinin "milyonlarca seçmene, onların düşüncelerinin, kaygılarının, umutlarının ve yardım taleplerinin geçersiz veya antidemokratik olduğunu" söyleyerek ayakta kalamayacağını ifade eden Başkan Yardımcısı, Almanya’da göçmen karşıtı AfD partisine yönelik dışlayıcı yaklaşıma atıfta bulunarak, "Siyasi bariyerlere yer yok" dedi.Almanya’da başbakan adayı Merz’in aşırı sağcı AfD’ye yaklaşması sert tepkilere neden oluyorKonuşmasında Ukrayna konusuna da kısaca değinen Vance, savaşın sona erdirilmesi için "mantıklı bir çözüm bulunabileceğinden emin olduğunu" ifade etti.JD Vance, Avrupa ülkelerine savunma harcamalarını artırma çağrısında da bulundu. Vance, "Ortak bir ittifakın önemli bir unsuru, Avrupalılar’ın kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk üstlenmeleridir" derken, ABD’nin küresel tehditlere odaklanması gerektiğini vurguladı ve "Bizim, büyük tehlike altında olan dünya bölgelerine yoğunlaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Münih’teki temaslarına Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile yaptığı ayrı görüşmelerle başladı.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump yönetiminin NATO üyelerine savunma konusunda daha fazla harcama yapma çağrısını bir kez daha vurguladı.Şu anda NATO’nun 32 üyesinden 23’ü askeri ittifakın Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 2’sinin savunmaya harcanması hedefini karşılıyor.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Rutte’ye, “NATO çok önemli bir askeri ittifak ve biz de en önemli parçasıyız. Ancak NATO’nun gelecek için yapılandırılmasını sağlamak da istiyoruz ve bize göre bunun en önemli parçası NATO’nun Avrupa’da yükü daha fazla paylaşması ve bu şekilde ABD’nin Doğu Asya’daki zorlukların bazılarına odaklanabilmesi” ifadelerini kullandı.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Avrupa’nın savunma alanında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini kabul ederek, "Bu anlamda daha olgunlaşmalı ve çok daha fazla harcama yapmalıyız" ifadelerini kullandı.