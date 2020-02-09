Van'da 13 göçmen donarak öldü

İnsan Hakları Derneği (İHD) Van şubesine başvuran mültecilerin aileleri, cenazelerin kendilerine teslim edilmesi için yardım istedi. Ancak, jandarma tipi sebebiyle yollar kapandığı için bölgeye gidemedi.







İnsan Hakları Derneği Van Şube Başkanı Murat Melet, Van Manşet’e yaptığı açıklamada, “Sınırlarda maalesef her yıl onlarca insan yaşamını yitiriyor. Umutlarını kayıp ediyor. Tüm kamuoyunu duyarlılığa davet ediyorum. Biran önce herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir. Bu insanların canlı ya da cansız bedenlerine ulaşılmalıdır.” dedi.