Samanyolu Haber /Gündem / Van'da 13 göçmen donarak öldü /09 Şubat 2020 12:05

Van'da 13 göçmen donarak öldü

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Köyü yakınlarıda 13 mülteci donarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Afganistan’dan yola çıkan ve İran’dan Türkiye geçmeye çalışan mülteciler sınırı geçtikten sonra dağlık bölgede kar ve tipiye yakalandı. Sarıçimen köyüne ulaşamayan mültecilerden 13’ü donarak öldü.

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İnsan Hakları Derneği (İHD) Van şubesine başvuran mültecilerin aileleri, cenazelerin kendilerine teslim edilmesi için yardım istedi. Ancak, jandarma tipi sebebiyle yollar kapandığı için bölgeye gidemedi.

İnsan Hakları Derneği Van Şube Başkanı Murat Melet, Van Manşet’e yaptığı açıklamada, “Sınırlarda maalesef her yıl onlarca insan yaşamını yitiriyor. Umutlarını kayıp ediyor. Tüm kamuoyunu duyarlılığa davet ediyorum. Biran önce herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir. Bu insanların canlı ya da cansız bedenlerine ulaşılmalıdır.” dedi.
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