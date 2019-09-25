Samanyolu Haber /Gündem / Van'da 15 günlük eylem yasağı /25 Eylül 2019 21:23

Van'da 15 günlük eylem yasağı

Van'da gösteri ve yürüyüşler geçici olarak yasaklandı. Yasak 15 gün sürecek.Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından, Van Valiliği açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu. Kayyım atamasının ardından bir süredir belediye önünde oturma eylemleri yapılıyordu.

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Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 26 Eylül 2019 tarihinden geçerli 10 Ekim 2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır” denildi.
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