Samanyolu Haber /Gündem / Van'da 43 hekim istifa etti /29 Ağustos 2021 19:04

Van'da 43 hekim istifa etti

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “1 Temmuz’da kalkan yasağın ardından ilimizde 43 hekim istifa dilekçesi verdi” dedi.

SHABER3.COM

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığı'nın öngörüsüyle salgın döneminde sağlık sektöründeki iş yükünün artması üzerine 2020 Mart ayı içerisinde bir genelge yayınlayarak kamu ve özel sektörde çalışan hekimlerin istifa etmelerini yasakladığını hatırlattı.

Sünnetçioğlu, “1 Temmuz’da kalkan yasağın ardından ilimizde 43 hekim istifa dilekçesi verdi. Zorlu geçen salgın sürecinde tüm sağlık çalışanlarımız canla başla çalıştı, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sıkıntılı süreçte hekimlerimiz bizi yalnız bırakmadı” dedi.

Kalkan yasağın ardından doktorların istifa etmeye başladığını ve özel sektöre geçiş yaptığını dile getiren Prof. Dr. Sünnetçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir hekimimiz istifaya zorlanmadı, aksine kendilerinin devlet hastanelerimizde bu zorlu süreçte sabırlı olmak, vatandaşlarımıza sağlık hizmetinin sekteye uğratmaması adına ricalarımız olmuştur. Normalleşme süreci ile istifa yasağının kalkmasıyla birlikte birçok ilde olduğu gibi Van’da da hekimlerimiz kendi hür iradesi ile Sağlık Müdürlüğümüze istifa dilekçelerini verdi. Tabii ki vatandaşlarımızın sağlık yönünde mağdur olmaması için Sağlık Bakanlığımıza giderek kadın doğum uzmanı, çocuk doktoru, anestezi ve enfeksiyon hastalıkları için uzman hekim talebinde bulundum. En kısa zamanda atamalarını bekliyoruz. Ayrıca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 6 uzman ve 5 pratisyen hekim görevlendirdik.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Van'da 43 hekim istifa etti Sonraki Haber >>

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:05:18