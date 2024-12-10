Samanyolu Haber /Gündem / Van'da can pazarı: Zincirleme kazada ölü ve çok sayıda yaralı var /10 Aralık 2024 15:42

Van'da can pazarı: Zincirleme kazada ölü ve çok sayıda yaralı var

Van'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Van-Erciş kara yolunda sabah saatlerinde sis ve kaygan yol nedeniyle 1 kilometre arayla iki zincirleme kaza meydana geldi. Kazalarda 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. 

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

KAZAYA YAKLAŞIK 30 ARAÇ KARIŞTI
Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza anına ait cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. O anlarda vatandaşların, seyir halindeki araçları uyarmaya çalışmalarına rağmen sürücülerin kaygan yolda duramadığı görüldü.


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