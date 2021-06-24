Van'da herkesin bildiği mülteci dramları

Türkiye, doğudan batıya göçün ana güzergahlarından biri olmaya devam ediyor. Öyle ki, binlerce mülteci geçişinin yaşandığı Van’da insan kaçakçılığı gizlenemez bir noktaya geldi. Üstü kapalı ahırlarda günlerce aç susuz bırakılan mülteciler, gece saatlerinde başka kentlere taşınıyor. Mezopotamya Ajansı (MA), kent merkezinde bir ahırda başka kentlere taşınmak üzere bekletilen onlarca mülteciyi görüntüledi.





Çaldıran, Özalp, Saray ve Başkale gibi sınırla teması olan bazı mahallerde insan kaçakçıları tarafından alınan mülteciler, araçlarla kent merkezine getiriliyor. Mülteciler, daha sonra Erciş ve Gevaş ilçelerinden karayolu ya da Van Gölü üzerinden teknelerle Bitlis’in Tatvan ilçesine taşınıyor.





BİR EKMEK 10 TL’YE VERİLİYOR





Kent merkezindeki birçok mahallede ahır ya da boş evlere yerleştirilen mülteciler burada günlerce aç susuz bekletiliyor. İpekyolu ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde kaydedilen görüntülerde mültecilerin zor hayat şartları görülüyor. Kamyon, otobüs, otomobil ve minibüslerle her gün sabahın erken saatlerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mülteciler bekletildikleri ahırlardan alınarak, Tatvan’a götürülüyor.





Ekmek ve su dışında mültecilere hiçbir şeyin verilmediğini ifade eden mahalleliler, mültecilere bir ekmeğin de 10 TL’den satıldığını söyledi.

