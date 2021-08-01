Van'da ikinci sel felaketi

Jandarma ekipleri vatandaşların hayvanlarıyla güvenli noktalarda beklemeleri uyarasında bulundu. Öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle birçok ev ve araç su altında kaldı, bazı vatandaşlar evlerinin damına ve yüksek yamaçlara çıkarak selden korunmaya çalıştı.







MA'nın haberine göre ilk selde evi yıkılan ve yaşadıklarını Kürtçe ağıtlarla dile getiren Selime Yurtseven, “Evim yıkıldı, çocuklarımla birlikte sokakta kaldık. Eşim cezaevinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. 20 bin TL paramızda vardı, tüm eşyalarımızla sel alıp götürdü” dedi. Kızının sele kapıldığını söyleyen Yurtseven, “Kızım Kader’i selden zor kurtardım. Şuan durumu iyi. Çok kötü şeyler yaşadık” diye konuştu.





Bugün yaşanan ikinci selin anlarını anlatan Yurtseven, “Az önce yine sel oldu, korktuk. Çocuklarımla birlikte ortada kaldık. Kimse yardım etmedi” ifadelerini kullandı.