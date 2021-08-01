Samanyolu Haber /Gündem / Van'da ikinci sel felaketi /01 Ağustos 2021 17:58

Van'da ikinci sel felaketi

Van'ın Başkale ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle 5 evin yıkıldığı Esenyamaç Mahallesi'nde bugün devam eden yağışlar, yeniden sele neden oldu.

SHABER3.COM

Jandarma ekipleri vatandaşların hayvanlarıyla güvenli noktalarda beklemeleri uyarasında bulundu. Öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle birçok ev ve araç su altında kaldı, bazı vatandaşlar evlerinin damına ve yüksek yamaçlara çıkarak selden korunmaya çalıştı.

MA'nın haberine göre ilk selde evi yıkılan ve yaşadıklarını Kürtçe ağıtlarla dile getiren Selime Yurtseven, “Evim yıkıldı, çocuklarımla birlikte sokakta kaldık. Eşim cezaevinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. 20 bin TL paramızda vardı, tüm eşyalarımızla sel alıp götürdü” dedi. Kızının sele kapıldığını söyleyen Yurtseven, “Kızım Kader’i selden zor kurtardım. Şuan durumu iyi. Çok kötü şeyler yaşadık” diye konuştu. 

Bugün yaşanan ikinci selin anlarını anlatan Yurtseven, “Az önce yine sel oldu, korktuk. Çocuklarımla birlikte ortada kaldık. Kimse yardım etmedi” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Van'da ikinci sel felaketi Sonraki Haber >>

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Van'da yine sel

Van'da yine sel

Yangınzedeye de çay fırlattı

Yangınzedeye de çay fırlattı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:40:37